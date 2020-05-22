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2020-05-22T06:31
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В Китае спрогнозировали увеличение инфляции в 2020 году
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РИА Новости

В Китае спрогнозировали увеличение инфляции в 2020 году

06:31 22.05.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Инфляция в Китае в 2020 году увеличится примерно до 3,5%, говорится в плане социально-экономического развития Китая, распространённого в пятницу комитетом по реформам.
"Прогнозируется, что рост потребительских цен (CPI) в 2020 году составит 3,5%", - говорится в документе.
Инфляция в Китае по итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%. Индекс CPI в первом квартале 2020 года на фоне распространения коронавируса вырос на 4,9% в годовом выражении, но в апреле после улучшения эпидемиологической ситуации составил уже 3,3%.
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