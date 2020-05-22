В Китае спрогнозировали увеличение инфляции в 2020 году

Инфляция в Китае по итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%. Индекс CPI в первом квартале 2020 года на фоне распространения коронавируса вырос на 4,9% в годовом выражении, но в апреле после улучшения эпидемиологической ситуации составил уже 3,3%.