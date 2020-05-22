В Китае планируют создать девять миллионов рабочих мест

"Будут созданы более 9 миллионов рабочих мест. Уровень городской безработицы будет сохраняться на уровне около 5,5%", - говорится в докладе, распространенном во время открытия ежегодной сессии Всекитайского собраний народных представителей.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2019 году составил 3,62%, что оказалось ниже ожидаемого властями показателя около 4,5%. Власти планировали создать 11 миллионов рабочих мест, однако в прошлом году эта цифра достигла 13 миллионов.