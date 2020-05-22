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2020-05-22T06:29
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В Китае планируют создать девять миллионов рабочих мест
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РИА Новости

В Китае планируют создать девять миллионов рабочих мест

06:29 22.05.2020
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© AFP 2020Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай
Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай
© AFP 2020
Рабочие на сталелитейном заводе в Цзоупине, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в 2020 году составит около 5,5%, власти планируют создать 9 миллионов рабочих мест, следует из обнародованного в пятницу плана социально-экономического развития страны на 2020 год.
"Будут созданы более 9 миллионов рабочих мест. Уровень городской безработицы будет сохраняться на уровне около 5,5%", - говорится в докладе, распространенном во время открытия ежегодной сессии Всекитайского собраний народных представителей.
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2019 году составил 3,62%, что оказалось ниже ожидаемого властями показателя около 4,5%. Власти планировали создать 11 миллионов рабочих мест, однако в прошлом году эта цифра достигла 13 миллионов.
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