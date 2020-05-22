Правительство Китая посоветовало властям на местах "затянуть пояса"

"Правительства на всех уровнях должны действительно затянуть пояса. Центральное правительство возьмет на себя ответственность в связи отрицательным ростом в своих бюджетных расходах, сократив более чем на 50% расходы по несущественным и необязательным статьям", - говорится в докладе, с которым на открывшейся сессии заксобрания страны выступает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.