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2020-05-22T06:26
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Правительство Китая посоветовало властям на местах "затянуть пояса"
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РИА Новости

Правительство Китая посоветовало властям на местах "затянуть пояса"

06:26 22.05.2020
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкСессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Правительства на всех уровня в Китае должны "затянуть пояса" в бюджетных расходах в связи с падением ВВП под влиянием эпидемии COVID-19, говорится в рабочем докладе правительства Китая.
"Правительства на всех уровнях должны действительно затянуть пояса. Центральное правительство возьмет на себя ответственность в связи отрицательным ростом в своих бюджетных расходах, сократив более чем на 50% расходы по несущественным и необязательным статьям", - говорится в докладе, с которым на открывшейся сессии заксобрания страны выступает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов). Вместе с тем Китай сохранил статус второй экономики мира.
В первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 экономика и вовсе показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года.
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