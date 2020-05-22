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2020-05-22T12:00
https://ria.ru/20200522/1571814765.html
Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571799264_0:0:2870:1615_1036x0_80_0_0_cb42de7ca72e299c36af95cf14c05ea9.jpg
РИА Новости

Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

06:28 22.05.2020 (обновлено: 12:00 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. RT со ссылкой на результаты опроса сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", разработанного совместно с издательством "Просвещение", назвал самые популярные факультеты среди выпускников этого года.
В опросе участвовали 1,2 тысячи одиннадцатиклассников.
Самым популярным направлением оказались информационные технологии, о желании поступить на которые заявили 20 процентов респондентов.
Второе место — у медицинского факультета, который выбрали 12 процентов школьников. За ним следуют экономический (десять процентов), юридический (девять процентов) и механико-математический (семь процентов) факультеты.
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По шесть процентов выпускников надеются поступить на гуманитарные факультеты и отделения иностранных языков.
Физический факультет интересует пять процентов опрошенных, биологический — четыре процента. Меньшей популярностью пользуются исторический, химический (по три процента), филологический и географический (по проценту) факультеты.
При этом три процента опрошенных признались, что в этом году не собираются поступать в вуз, а 90 процентов из тех, кто поступать планирует, рассчитывают попасть на бюджет. По словам 88 процентов респондентов, эпидемия коронавируса никак не повлияла на их решение по поступлению и выбору факультета.
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