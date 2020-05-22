Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. RT со ссылкой на результаты опроса сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", разработанного совместно с издательством " Просвещение ", назвал самые популярные факультеты среди выпускников этого года.

В опросе участвовали 1,2 тысячи одиннадцатиклассников.

Самым популярным направлением оказались информационные технологии, о желании поступить на которые заявили 20 процентов респондентов.

Второе место — у медицинского факультета, который выбрали 12 процентов школьников. За ним следуют экономический (десять процентов), юридический (девять процентов) и механико-математический (семь процентов) факультеты.

По шесть процентов выпускников надеются поступить на гуманитарные факультеты и отделения иностранных языков.

Физический факультет интересует пять процентов опрошенных, биологический — четыре процента. Меньшей популярностью пользуются исторический, химический (по три процента), филологический и географический (по проценту) факультеты.

При этом три процента опрошенных признались, что в этом году не собираются поступать в вуз, а 90 процентов из тех, кто поступать планирует, рассчитывают попасть на бюджет. По словам 88 процентов респондентов, эпидемия коронавируса никак не повлияла на их решение по поступлению и выбору факультета.