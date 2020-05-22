В Бурятии число заболевших COVID-19 достигло 1124 человек

В пресс-службе сообщили, что вылечились с момента начала пандемии 480 человек, умерли шесть человек. Проходят лечение в стационарах 462 больных, в том числе 57 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении, в пансионате 176 пациентов. В реанимации находятся 15 взрослых, в том числе на ИВЛ три человека.