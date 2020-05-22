Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T06:21
https://ria.ru/20200522/1571814699.html
В Бурятии число заболевших COVID-19 достигло 1124 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839352_0:259:2770:1817_1036x0_80_0_0_f779745caefa6fbbb646be486981574f.jpg
РИА Новости

В Бурятии число заболевших COVID-19 достигло 1124 человек

06:21 22.05.2020
1218
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра
КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. За сутки в Бурятии зафиксировали 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных с момента начала эпидемии достигло 1124, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 22.05.2020, зарегистрировано 1124 (+34) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ - 664", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что вылечились с момента начала пандемии 480 человек, умерли шесть человек. Проходят лечение в стационарах 462 больных, в том числе 57 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении, в пансионате 176 пациентов. В реанимации находятся 15 взрослых, в том числе на ИВЛ три человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в госпитале COVID-19
05:46Распространение нового коронавируса
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд отменил решение об отставке судьи после конфликта на дороге
Контейнер для биоматериала
В Красноярском крае выявили коронавирус у 1191 сотрудника "Полюса"
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Влияние коронавируса на лимфоциты
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде высмеяли политику Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
Лента новостейМолния