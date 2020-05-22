В Бурятии число заболевших COVID-19 достигло 1124 человек

КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. За сутки в Бурятии зафиксировали 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных с момента начала эпидемии достигло 1124, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 22.05.2020, зарегистрировано 1124 (+34) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ - 664", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что вылечились с момента начала пандемии 480 человек, умерли шесть человек. Проходят лечение в стационарах 462 больных, в том числе 57 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении, в пансионате 176 пациентов. В реанимации находятся 15 взрослых, в том числе на ИВЛ три человека.
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