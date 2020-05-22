В Германии выявили 460 новых случаев заражения COVID-19

Накануне сообщалось о 745 новых случаях заболевания и 57 скончавшихся за сутки.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 323 тысячи человек, сообщает ВОЗ

Число жертв COVID-19 в мире превысило 323 тысячи человек, сообщает ВОЗ

С начала эпидемии в стране зафиксированы 177 212 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8 174 человека с диагнозом COVID-19 скончались, 159 тысяч заразившихся вылечились.