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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T06:20
https://ria.ru/20200522/1571814670.html
В Германии выявили 460 новых случаев заражения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

В Германии выявили 460 новых случаев заражения COVID-19

06:20 22.05.2020
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© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число заболеваний новым коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 460, скончались еще 27 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 745 новых случаях заболевания и 57 скончавшихся за сутки.
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 323 тысячи человек, сообщает ВОЗ
С начала эпидемии в стране зафиксированы 177 212 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8 174 человека с диагнозом COVID-19 скончались, 159 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 024), Северном Рейне-Вестфалии (37 010) и Баден-Вюртемберге (34 174). В Берлине зафиксированы 6 585 случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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