Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина

"Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин", - сказала она. Комментарий опубликован в соцсетях управделами.