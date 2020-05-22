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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:31
https://ria.ru/20200522/1571814644.html
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
https://cdn24.img.ria.ru/images/97998/57/979985736_0:131:2515:1546_1036x0_80_0_0_7c239c5fd7a8b2341ca25d185643954f.jpg
РИА Новости

Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина

06:18 22.05.2020 (обновлено: 12:31 22.05.2020)
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© Fotolia / Ruslan GilmanshinАспирин
Аспирин
© Fotolia / Ruslan Gilmanshin
Аспирин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.
"Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы - ни аспирин, ни анальгин", - сказала она. Комментарий опубликован в соцсетях управделами.
По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы - головокружение, головная боль.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Общество
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