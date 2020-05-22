Опрос: питание на карантине повысит уровень ожирения, считают 86% россиян

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Большинство Большинство россиян заявили, что их продуктовая корзина претерпела изменения в период самоизоляции из-за коронавируса, четверть опрошенных убеждены, что пандемия спровоцирует рост потребления фастфуда, а почти 86% отметили, что подобные изменения повысят уровень ожирения населения в целом, говорится в результатах опроса, проведенного "Стройной Россией", которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Общероссийское общественное движение по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "Стройная Россия" объединяет представителей профессионального медицинского сообщества и широкой общественности. В 2019 году оно получило официальный статус всероссийской общественной организации. В состав входят 46 региональных отделений.

"Подавляющее большинство опрошенных уверены, что среднестатистическая продуктовая корзина россиянина претерпела изменения, только 14,7% респондентов считают, что пандемия не внесла коррективы в продуктовые наборы граждан. Причем чаще всего наличие изменений отмечают люди среднего возраста (31-49 лет) – 92,8% в группе, нежели представители старшего поколения – 78,1% в группе", - говорится в результатах опроса.

Основные изменения респонденты, как показал опрос, видят в появлении продуктов более дешевых марок среди покупок и отказ от ряда продуктов в принципе. Треть опрошенных сомневаются в качестве и составе продуктов в текущей потребительской корзине, а ещё четверть убеждены, что пандемия спровоцирует рост потребления "вредных продуктов", таких как фастфуд, газированные напитки и другие.

"При этом все произошедшие в период пандемии изменения в продуктовой корзине россиян способны повысить уровень ожирения населения в целом – так считают большинство опрошенных россиян (85,9%). Лишь менее четверти опрошенных не отметили произошедших перемен в пищевых привычках, при этом практически столько же отметили кардинальные изменения в их пищевом поведении", - указано в результатах.

Изменилась, судя по результатам исследования, и частота употребления отдельных категорий продуктов. Так, больше всего изменения, причем как увеличение, так и снижение потребления, коснулись таких групп товаров, как свежие фрукты и овощи, мясные продукты, мучные и кондитерские изделия, рыба и морепродукты и сахар – от трети до половины опрошенных заметили изменения в употреблении данной продукции.

"В период пандемии больше других категорий выросло потребление мучных и кондитерских изделий и сахара. На прежнем уровне для наибольшего числа респондентов осталось употребление молочных продуктов, соли. Наибольшее снижение в употреблении таких групп товаров, как рыба, морепродукты и мясные продукты. Причем значительная доля опрошенных заявили об отсутствии изменений в употреблении мясных продуктов, а вот для тех, кто ощутил их – заметнее снижение доли мясных продуктов в рационе", - отмечается в результатах опроса.

Злоупотреблять пищей, по словам главы "Стройной России" Ольги Ванатовой, заставляет постоянное стремление к психологическому комфорту.

"Пищевая зависимость служит источником положительных эмоций, которых так не хватает в период самоизоляции. Учитывая, что психологические аспекты увеличения массы тела - это страх, потребность в защите, отсутствие чувства безопасности и поиски самореализации, то проблема ожирения в данный момент встает очень остро", - считает Ванатова.