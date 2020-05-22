Вильфанд: снег в конце мая в Центральной России бывает раз в 30 лет

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Снег на третьей неделе мая относится к редким погодным явлениям и случается один раз в 25-30 лет, сообщила РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Во второй половине мая в центре Европейской России несколько раз выпадал снег. Последний раз Гидрометцентр сообщал о выпадении мокрого снега в регионе в ночь на четверг.
"В центре Европейской России выпадал снег в третьей декаде мая. Это редкое событие - бывает раз в 25-30 лет. Связано это со свежим арктическим воздухом, который поступает в центр Европейской России", - сказал синоптик.