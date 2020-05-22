Число жертв COVID-19 в мире превысило 323 тысячи человек, сообщает ВОЗ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 103 тысячи и приблизилось к 4,9 миллиона, скончались за сутки свыше 4,4 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным ВОЗ, за сутки зафиксировано 103 981 новый случай заболевания COVID-19, умерли 4467 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 893 186, количество летальных исходов - 323 256.
Больше всего случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 166 003.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.