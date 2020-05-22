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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T06:01
https://ria.ru/20200522/1571814475.html
Число жертв COVID-19 в мире превысило 323 тысячи человек, сообщает ВОЗ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694213_0:412:2907:2047_1036x0_80_0_0_c115c874b5425f8edd9acbd73c4d4f54.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в мире превысило 323 тысячи человек, сообщает ВОЗ

06:01 22.05.2020
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© REUTERS / Sebastian CastanedaПохороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
© REUTERS / Sebastian Castaneda
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 103 тысячи и приблизилось к 4,9 миллиона, скончались за сутки свыше 4,4 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным ВОЗ, за сутки зафиксировано 103 981 новый случай заболевания COVID-19, умерли 4467 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 893 186, количество летальных исходов - 323 256.
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Больше всего случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 166 003.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаВ мире
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