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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T05:58
https://ria.ru/20200522/1571814414.html
Китай готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445003_0:0:2736:1540_1036x0_80_0_0_c1528712e871e8df2594a52c3fddfdfa.jpg
РИА Новости

Китай готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19

05:58 22.05.2020
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© REUTERS / China Daily CDICМедсестры в Китае
Медсестры в Китае
© REUTERS / China Daily CDIC
Медсестры в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Китай готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19 и способствовать стабилизации пострадавшей от пандемии мировой экономики, говорится в докладе, зачитанном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на открытии сессии главного законодательного органа страны.
"Находясь перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, сильной экономической рецессии и других глобальных вызовов, все страны должны сотрудничать", - заявил Ли Кэцян.
По его словам, "Китай готов работать совместно с другими государствами для укрепления международного сотрудничества в области контроля COVID-19, продвижения стабильности мировой экономики, совершенствования глобального управления и сохранения миропорядка, основанного на международном законодательстве".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ли КэцянКитайВ мире
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