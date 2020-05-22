Китай готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19

"Находясь перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, сильной экономической рецессии и других глобальных вызовов, все страны должны сотрудничать", - заявил Ли Кэцян.

По его словам, "Китай готов работать совместно с другими государствами для укрепления международного сотрудничества в области контроля COVID-19, продвижения стабильности мировой экономики, совершенствования глобального управления и сохранения миропорядка, основанного на международном законодательстве".