Премьер КНР: при эпидемии проявились недочеты в механизме реагирования

"Во время реагирования на COVID-19, проявились многие слабые звенья в управлении ЧС в сфере общественного здравоохранения. Многие выразили свои идеи и предложения, которые заслуживают внимания. Мы должны улучшить нашу работу, выполнять свои обязательства и сделать все для того, чтобы соответствовать ожиданиям народа", - заявил Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся сессии заксобрания.