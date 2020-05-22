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2020-05-22T05:57
https://ria.ru/20200522/1571814385.html
Премьер КНР: при эпидемии проявились недочеты в механизме реагирования
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РИА Новости

Премьер КНР: при эпидемии проявились недочеты в механизме реагирования

05:57 22.05.2020
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© AP Photo / MTI/Tamas KovacsПремьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступает на саммите "16+1" в Будапеште. 27 ноября 2017
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступает на саммите 16+1 в Будапеште. 27 ноября 2017
© AP Photo / MTI/Tamas Kovacs
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Во время эпидемии COVID-19 в Китае проявились многие слабые звенья в управлении ЧС в сфере общественного здравоохранения, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Во время реагирования на COVID-19, проявились многие слабые звенья в управлении ЧС в сфере общественного здравоохранения. Многие выразили свои идеи и предложения, которые заслуживают внимания. Мы должны улучшить нашу работу, выполнять свои обязательства и сделать все для того, чтобы соответствовать ожиданиям народа", - заявил Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся сессии заксобрания.
Он добавил, что ненужные формальности и бюрократия по-прежнему остаются вопросом в работе правительства. По словам премьера, небольшое число чиновников уклоняются от своих обязанностей или не в состоянии их выполнять.
"Коррупция по-прежнему остается распространенной проблемой в некоторых сферах", - подчеркнул Ли Кэцян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ли КэцянКитайВ мире
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