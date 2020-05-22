В Южной Корее выявили 20 новых случаев COVID-19

СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и одну смерть от него, общее число зараженных выросло до 11 142, умерших – до 264, выздоровели 10 162, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 263 жертвах. По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 11 из 20 новых случаев имеют локальное происхождение, а девять завезены из-за границы. Географически шесть случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. Семь зараженных выявлены на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 27 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 162, что составляет более 91%. Анализы 20 286 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 770 тысяч анализов на коронавирус. Скончались в общем 264 человека, больше всего жертв в Тэгу (182) и провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране.
Число зараженных в Сеуле возросло до 758 человек, в Тэгу – 6872 человека, 1370 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 741 человек в провинции Кёнгидо. Более 5,2 тысячи человек (46,9%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 79,9% случаев. По меньшей мере 1200 случай завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 511 зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
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