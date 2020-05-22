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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T05:54
https://ria.ru/20200522/1571814324.html
В Южной Корее выявили 20 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее выявили 20 новых случаев COVID-19

05:54 22.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула. Архивное фото
СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и одну смерть от него, общее число зараженных выросло до 11 142, умерших – до 264, выздоровели 10 162, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 263 жертвах. По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 11 из 20 новых случаев имеют локальное происхождение, а девять завезены из-за границы. Географически шесть случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. Семь зараженных выявлены на карантинном досмотре.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 27 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 162, что составляет более 91%. Анализы 20 286 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 770 тысяч анализов на коронавирус. Скончались в общем 264 человека, больше всего жертв в Тэгу (182) и провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране.
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Число зараженных в Сеуле возросло до 758 человек, в Тэгу – 6872 человека, 1370 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 741 человек в провинции Кёнгидо. Более 5,2 тысячи человек (46,9%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 79,9% случаев. По меньшей мере 1200 случай завезли из-за границы, на карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 511 зараженных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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