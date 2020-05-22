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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T05:52
https://ria.ru/20200522/1571814279.html
В Приморье выявили еще 47 зараженных коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337533_0:0:2919:1642_1036x0_80_0_0_3611d51b53cb98cd876ebfc8aecd27db.jpg
РИА Новости

В Приморье выявили еще 47 зараженных коронавирусом

05:52 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Еще 47 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Приморье за сутки, общее число заболевших выросло до 1542 человек, сообщает правительство региона.
"Сорок семь случаев заболевания коронавирусом выявили в Приморье за последние сутки. Всего по краю с начала пандемии подтверждено 1542 случая", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что темп прироста составил 3,1%.
"Обследование на COVID-19 на сегодняшний день прошли более 79 тысяч человек. Наибольший прирост заболевших остается в крупных городах – это Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Артем, Партизанск", – приводятся в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.
По информации минздрава Приморья, которая приводится в сообщении, треть заболевших коронавирусом жителей края выздоровели.
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В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе выздоровели 551человек, 14 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокАртемПриморский крайУссурийскОбщество
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