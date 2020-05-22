В Приморье выявили еще 47 зараженных коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Еще 47 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Еще 47 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Приморье за сутки, общее число заболевших выросло до 1542 человек, сообщает правительство региона.

"Сорок семь случаев заболевания коронавирусом выявили в Приморье за последние сутки. Всего по краю с начала пандемии подтверждено 1542 случая", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что темп прироста составил 3,1%.

Находка, "Обследование на COVID-19 на сегодняшний день прошли более 79 тысяч человек. Наибольший прирост заболевших остается в крупных городах – это Владивосток Уссурийск , Арсеньев, Артем , Партизанск", – приводятся в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.

По информации минздрава Приморья, которая приводится в сообщении, треть заболевших коронавирусом жителей края выздоровели.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе выздоровели 551человек, 14 пациентов умерли.