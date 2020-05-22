В Китае за сутки выявили 39 случаев COVID-19

В Бразилии за сутки от COVID-19 умерли почти 1 200 человек

В Бразилии за сутки от COVID-19 умерли почти 1 200 человек

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая был выявлен 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 255 человек выздоровели, 82 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1711, из них выздоровели 1668.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 35 таких случаев, все локальные. За сутки из карантина выпустили 45 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 365 бессимптомных носителей.