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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T05:51
https://ria.ru/20200522/1571814241.html
В Китае за сутки выявили 39 случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786434_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_e6e60b7ef5503713972d622eec36dc55.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 39 случаев COVID-19

05:51 22.05.2020
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© AFP 2020 / Hector RetamalМужчина в защитной маске в Шанхае
Мужчина в защитной маске в Шанхае
© AFP 2020 / Hector Retamal
Мужчина в защитной маске в Шанхае
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом и 35 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели шесть пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из четырех новых случаев два - локальные в провинции Цзилинь и два ввозных в Шанхае.
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Всего за время эпидемии на территории материкового Китая был выявлен 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 255 человек выздоровели, 82 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1711, из них выздоровели 1668.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 35 таких случаев, все локальные. За сутки из карантина выпустили 45 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 365 бессимптомных носителей.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1063 случая заражения (четыре человека скончались, 1029 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 407 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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