В Китае за сутки выявили 39 случаев COVID-19

ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом и 35 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели шесть пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Всего за время эпидемии на территории материкового Китая был выявлен 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 255 человек выздоровели, 82 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1711, из них выздоровели 1668.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 35 таких случаев, все локальные. За сутки из карантина выпустили 45 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 365 бессимптомных носителей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.