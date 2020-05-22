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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:38
https://ria.ru/20200522/1571814178.html
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792944_0:20:2982:1697_1036x0_80_0_0_22594778de618181db5311987d24583f.jpg
РИА Новости

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

05:46 22.05.2020 (обновлено: 10:38 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медицинский работник в госпитале COVID-19. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"По состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено заражение COVID-19 у 38 сотрудников станции, из которых 18 человек — водители. Эти данные в течение дня могут измениться, поскольку есть ряд анализов, по которым еще нет официального подтверждения", — приводит пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

По его словам, в настоящее время на станции скорой помощи усилены меры по дезинфекции и профилактике распространения коронавируса.
"Очаг определен и локализован, сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы. Проведены мероприятия по дезинфекции. Работа выстроена с учетом того, чтобы люди не заражались дальше", — цитирует пресс-служба Василевского.
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Отмечается, что течение болезни у всех инфицированных проходит в разной форме, у некоторых отмечается пневмония. Он также добавил, что, несмотря на текущую ситуацию, служба скорой медицинской помощи в Петропавловске-Камчатском продолжает работать в обычном режиме.
По последним данным, в Камчатском крае зарегистрированы 554 гражданина, инфицированных COVID-19, в том числе 21 ребенок в возрасте до 17 лет. 210 человек выздоровели, пять пациентов скончались.
Следственное управление СК по Камчатскому краю по данному факту организовало проверку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
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