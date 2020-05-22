На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

"По состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено заражение COVID-19 у 38 сотрудников станции, из которых 18 человек — водители. Эти данные в течение дня могут измениться, поскольку есть ряд анализов, по которым еще нет официального подтверждения", — приводит пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.