На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"По состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено заражение COVID-19 у 38 сотрудников станции, из которых 18 человек — водители. Эти данные в течение дня могут измениться, поскольку есть ряд анализов, по которым еще нет официального подтверждения", — приводит пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.
По его словам, в настоящее время на станции скорой помощи усилены меры по дезинфекции и профилактике распространения коронавируса.
"Очаг определен и локализован, сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы. Проведены мероприятия по дезинфекции. Работа выстроена с учетом того, чтобы люди не заражались дальше", — цитирует пресс-служба Василевского.
Отмечается, что течение болезни у всех инфицированных проходит в разной форме, у некоторых отмечается пневмония. Он также добавил, что, несмотря на текущую ситуацию, служба скорой медицинской помощи в Петропавловске-Камчатском продолжает работать в обычном режиме.
По последним данным, в Камчатском крае зарегистрированы 554 гражданина, инфицированных COVID-19, в том числе 21 ребенок в возрасте до 17 лет. 210 человек выздоровели, пять пациентов скончались.
Следственное управление СК по Камчатскому краю по данному факту организовало проверку.
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