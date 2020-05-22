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2020-05-22T11:58
https://ria.ru/20200522/1571814135.html
Вильфанд рассказал о температурных волнах в Центральной России
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РИА Новости

Вильфанд рассказал о температурных волнах в Центральной России

05:38 22.05.2020 (обновлено: 11:58 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что центральную Россию ждут температурные волны — небольшое потепление снова сменится похолоданием.
"Прежде чем потеплеет, надо все-таки привыкнуть к тому, что температура будет довольно низкая. Завтра и послезавтра будет на шесть-семь градусов ниже многолетних значений. Сколько-нибудь приличные значения прогнозируются на понедельник, но все равно будет на два-три градуса ниже нормы. Температура будет 17-18 градусов, во вторник еще на один градус теплее, а затем опять небольшое понижение температуры, и только к самому концу месяца температура достигнет 25 градусов", — сказал он РИА Новости.
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По его словам, для всего мая характерны температурные волны.
Потепление в конце месяца будет вызвано изменением циркуляции атмосферы и приходом воздушных масс с юго-запада, добавил Вильфанд.
"Сейчас Европейская Россия находится в области низкого давления, которая определяет циркуляцию атмосферы. Мы находимся на периферии циклона, даже ложбина такая на Москву направлена, но к понедельнику давление будет заметно повышаться и будет превосходить норму. Осадки будут небольшими, переменная облачность", — сказал синоптик.
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