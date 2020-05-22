Вильфанд рассказал о температурных волнах в Центральной России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что центральную Россию ждут температурные волны — небольшое потепление снова сменится похолоданием.
"Прежде чем потеплеет, надо все-таки привыкнуть к тому, что температура будет довольно низкая. Завтра и послезавтра будет на шесть-семь градусов ниже многолетних значений. Сколько-нибудь приличные значения прогнозируются на понедельник, но все равно будет на два-три градуса ниже нормы. Температура будет 17-18 градусов, во вторник еще на один градус теплее, а затем опять небольшое понижение температуры, и только к самому концу месяца температура достигнет 25 градусов", — сказал он РИА Новости.
По его словам, для всего мая характерны температурные волны.
Потепление в конце месяца будет вызвано изменением циркуляции атмосферы и приходом воздушных масс с юго-запада, добавил Вильфанд.
"Сейчас Европейская Россия находится в области низкого давления, которая определяет циркуляцию атмосферы. Мы находимся на периферии циклона, даже ложбина такая на Москву направлена, но к понедельнику давление будет заметно повышаться и будет превосходить норму. Осадки будут небольшими, переменная облачность", — сказал синоптик.