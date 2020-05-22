Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T05:35
https://ria.ru/20200522/1571814099.html
Китай готов работать с США над реализацией первой фазы торговой сделки
https://cdn25.img.ria.ru/images/151247/70/1512477045_0:0:5001:2814_1036x0_80_0_0_6e8bb3265dbd4b3517e751625bb35acb.jpg
РИА Новости

Китай готов работать с США над реализацией первой фазы торговой сделки

05:35 22.05.2020
483
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Китай готов работать совместно с США над реализацией первой части торговой сделки, которую стороны подписали в январе, говорится в докладе, зачитанном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на открытии сессии главного законодательного органа страны.
"Китай намерен работать совместно с США над реализацией первой фазы торгово-экономического соглашения", - заявил Ли Кэцян.
Флаги США и КНР
8 мая, 06:38
США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
Он также подчеркнул, что Пекин готов укреплять торгово-экономическое сотрудничество с другими странами, чтобы добиться взаимной выгоды.
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
Официальные Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.
Президент США Дональд Трамп
14 мая, 16:08Распространение нового коронавируса
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
241103
Обсудить 0
Ли КэцянКитайСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Медицинский работник измеряет температуру женщине в провинции Цзилинь, Китай
В КНР рассказали о вызовах, с которыми страна сталкивается из-за COVID-19
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Работницы в цехе по производству консервов из кальмара в Приморском крае
В Приморье рыбаки с начала года увеличили вылов кальмара почти в 10 раз
Национальная валюта Китая - Юань
Китай выпустит государственные бонды для борьбы с эпидемией
Район Пудун в Шанхае
В Китае спрогнозировали дефицит бюджета в 2020 году
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
Эксперт: доклад премьера Госсовета КНР на ВСНП – позитивный сигнал миру
Флаги США и КНР
США заявили о стратегической конкуренции с Китаем
Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета
Правительство Китая посоветовало властям на местах "затянуть пояса"
Нефтяная качалка
Эксперт рассказал, когда и при каких условиях нефть вырастет до $60
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
Нефтяная качалка
Нефть подешевела на 4-5%
Фултонская речь Уинстона Черчилля
Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе
В Приморье начали проверку из-за скопления фур на границе с Китаем
Участники сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине
Эксперт: Китай ответил на давление США увеличением военного бюджета
Мужчина просит милостыню в Шанхае
В Китае планируют в этом году полностью ликвидировать бедность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
Лента новостейМолния