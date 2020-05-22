В России паводок в 2020 году подтопил 180 населенных пунктов

Подтопленный дом в поселке Кангалассы в результате остановки ледохода на реке Лена. Архивное фото

Подтопленный дом в поселке Кангалассы в результате остановки ледохода на реке Лена

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Порядка 180 населенных пунктов попали в зоны подтопления в 39 регионах страны с начала паводкоопасного периода в этом году, сообщили РИА Новости в Порядка 180 населенных пунктов попали в зоны подтопления в 39 регионах страны с начала паводкоопасного периода в этом году, сообщили РИА Новости в МЧС России в ответ на соответствующий запрос.

"На территории 39 субъектов РФ с начала паводкоопасного периода оказались подтопленными 180 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в общей сложности в зонах паводка оказались 309 жилых домов, 2974 приусадебных участка, 94 низководных моста, а также 71 участок автомобильных дорог.

По данным МЧС, по состоянию на 21 мая на территории 15 регионов Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов оставался подтопленным 61 населенный пункт (205 жилых домов, 1315 приусадебных участков, 17 низководных мостов и 19 участков автодорог).