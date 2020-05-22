В России паводок в 2020 году подтопил 180 населенных пунктов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Порядка 180 населенных пунктов попали в зоны подтопления в 39 регионах страны с начала паводкоопасного периода в этом году, сообщили РИА Новости в МЧС России в ответ на соответствующий запрос.
"На территории 39 субъектов РФ с начала паводкоопасного периода оказались подтопленными 180 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в общей сложности в зонах паводка оказались 309 жилых домов, 2974 приусадебных участка, 94 низководных моста, а также 71 участок автомобильных дорог.
По данным МЧС, по состоянию на 21 мая на территории 15 регионов Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов оставался подтопленным 61 населенный пункт (205 жилых домов, 1315 приусадебных участков, 17 низководных мостов и 19 участков автодорог).
"С начала паводкоопасного периода было эвакуировано 680 человек, в том числе 132 ребенка. По состоянию на 21 мая, эвакуированы 78 человек, в том числе 20 детей, в пунктах временного размещения находятся 16 человек", - резюмирует ведомство.
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