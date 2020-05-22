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2020-05-22T05:32
https://ria.ru/20200522/1571814044.html
В России паводок в 2020 году затронул 39 регионов
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РИА Новости

В России паводок в 2020 году затронул 39 регионов

05:32 22.05.2020
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на катере в подтопленном участке у поселка Кангалассы, Якутия
Сотрудник МЧС РФ на катере в подтопленном участке у поселка Кангалассы, Якутия
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудник МЧС РФ на катере в подтопленном участке у поселка Кангалассы, Якутия. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Территории почти 40 регионов страны уже оказались подтопленными паводковыми водами с начала половодья в этом году, по числу подтопленных субъектов первенствуют Поволжье, Сибирь и Центральный федеральный округ, сообщили РИА Новости в МЧС России в ответ на соответствующий запрос.
"С начала паводкоопасного периода были подтоплены территории 39 субъектов Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, больше всего подтопленных территорий с начала весеннего половодья зарегистрировано в Приволжском (11 субъектов), Сибирском (девять субъектов) и Центральном (шесть субъектов) федеральных округах.
По данным МЧС, далее следуют Уральский (пять субъектов), Дальневосточный (четыре субъекта) и Северо-Западный (четыре субъекта) федеральные округа.
В ведомстве отметили, что на территории Приволжья подтопления из-за паводка произошли в Башкирии, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. На Дальнем Востоке паводок затронул территории Якутии, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей.
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ПоволжьеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПермский крайПроисшествия
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