В России паводок в 2020 году затронул 39 регионов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Территории почти 40 регионов страны уже оказались подтопленными паводковыми водами с начала половодья в этом году, по числу подтопленных субъектов первенствуют Поволжье, Сибирь и Центральный федеральный округ, сообщили РИА Новости в МЧС России в ответ на соответствующий запрос.
"С начала паводкоопасного периода были подтоплены территории 39 субъектов Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, больше всего подтопленных территорий с начала весеннего половодья зарегистрировано в Приволжском (11 субъектов), Сибирском (девять субъектов) и Центральном (шесть субъектов) федеральных округах.
По данным МЧС, далее следуют Уральский (пять субъектов), Дальневосточный (четыре субъекта) и Северо-Западный (четыре субъекта) федеральные округа.
В ведомстве отметили, что на территории Приволжья подтопления из-за паводка произошли в Башкирии, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. На Дальнем Востоке паводок затронул территории Якутии, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей.
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