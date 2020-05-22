В России паводок в 2020 году затронул 39 регионов

"С начала паводкоопасного периода были подтоплены территории 39 субъектов Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, больше всего подтопленных территорий с начала весеннего половодья зарегистрировано в Приволжском (11 субъектов), Сибирском (девять субъектов) и Центральном (шесть субъектов) федеральных округах.