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2020-05-22T05:14
https://ria.ru/20200522/1571813882.html
Сын саудовского журналиста Хашукджи объявил, что семья прощает его убийц
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РИА Новости

Сын саудовского журналиста Хашукджи объявил, что семья прощает его убийц

05:13 22.05.2020 (обновлено: 05:14 22.05.2020)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Архивное фото
КАИР, 22 мая – РИА Новости. Сын убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи Салах заявил в ночь на пятницу, что семья прощает убийц отца.
"Мы, дети погибшего праведной смертью Джамаля Хашукджи, объявляем, что прощаем того, кто убил нашего отца", - написал Салах Хашукджи в Twitter. Он отметил, что данное решение объявляется в одну из последних ночей священного для мусульман месяца поста Рамадан, и сопроводил запись соответствующим стихом из Корана, в котором говорится о прощении.
Журналист Джамаль Хашукджи и его невеста Хатидже Дженгиз
24 декабря 2019, 16:09
Невеста журналиста Хашукджи считает приговор по его делу неприемлемым
Ранее сообщалось, что прокуратура Стамбула предъявила заочное обвинение 20 подданным Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашукджи в октябре 2018 года: 18 человек обвиняются в исполнении преступления, для них прокуратура требует пожизненного заключения. Еще двое обвиняются в организации убийства, это советники наследного принца Саудовской Аравии - Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири. Для них прокуратура запросила тюремное заключение по статье "Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью". Дело за подписью генпрокурора Ирфана Фидана передано в суд.
Портрет Джамаля Хашукджи на обложке журнала TIME
24 декабря 2019, 01:33
В США считают "важным шагом" смертные приговоры по делу Хашукджи
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик.
Территория консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит журналист Хашукджи
23 декабря 2019, 23:30
Саудовские правозащитники назвали расследование по Хашукджи прозрачным
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиАхмед АсириМухаммад ибн Салман Аль-СаудСаудовская АравияСтамбулВ мире
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