Сын саудовского журналиста Хашукджи объявил, что семья прощает его убийц

Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик.