Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не знает точную причину низкой смертности от коронавируса в России, напомнив свое высказывание о "русском чуде".
В интервью журналисту Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале специалист уточнил, что имел в виду не только Россию, но и другие страны бывшего СССР.
"Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации", — предположил Мясников.
Врач подчеркнул, что в стране "не играют" со статистикой, отметив, что с этим очень строго. При этом он назвал то, чего нет на Западе, но есть в России.
"Это большое количество стационаров в целом. У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе, поэтому мы можем рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение", — отметил он.
Мясников называет еще одной вероятной причиной низкой смертности от коронавируса то, что в России не так много домов престарелых, нежели, например, в Италии. Однако врач считает, что это не может объяснить "в десять раз меньшую смертность".
В России число инфицированных достигло 317 тысяч, около 3100 пациентов скончались, порядка 93 тысяч излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.