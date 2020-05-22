Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии

"Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации", — предположил Мясников.