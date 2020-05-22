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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:13
https://ria.ru/20200522/1571813806.html
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии

05:21 22.05.2020 (обновлено: 10:13 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не знает точную причину низкой смертности от коронавируса в России, напомнив свое высказывание о "русском чуде".
В интервью журналисту Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале специалист уточнил, что имел в виду не только Россию, но и другие страны бывшего СССР.

"Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации", — предположил Мясников.

Врач подчеркнул, что в стране "не играют" со статистикой, отметив, что с этим очень строго. При этом он назвал то, чего нет на Западе, но есть в России.

"Это большое количество стационаров в целом. У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе, поэтому мы можем рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение", — отметил он.

Мясников называет еще одной вероятной причиной низкой смертности от коронавируса то, что в России не так много домов престарелых, нежели, например, в Италии. Однако врач считает, что это не может объяснить "в десять раз меньшую смертность".
В России число инфицированных достигло 317 тысяч, около 3100 пациентов скончались, порядка 93 тысяч излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 09:18Распространение нового коронавируса
Песков назвал статистику смертности среди пациентов с COVID в РФ точной
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Здоровье - ОбществоСССРИталияОбщество
Популярные комментарии
А никакого чуда нет. Низкая смертность от КОВИД-19 есть отсроченный результат работы советских врачей, советской медицины и советского бытия, сохранивших в наших родителях и нас большой запас прочности, не растраченный на выживание в неблагоприятной среде. Здоровые предки передают здоровье потомкам. Теперь этой возможности нет.
22 мая, 05:56
Александра
219633141
В ряду говорящих голов пополнение.
22 мая, 05:24
ЛКЛысый Кучерявый
1111100185
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