США объявили о выходе из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. По мнению американского президента, Москва не соблюдала это соглашение.

"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора. — Прим. ред.)", — заявил он.

"Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение", — добавил он.

Госсекретарь Майк Помпео , в свою очередь, уточнил, что США выйдут из соглашения через шесть месяцев. Он также подчеркнул, что Белый дом может пересмотреть это решение, если Россия "вернется к соблюдению" договора.

Претензии Вашингтона

По словам госсекретаря, Россия в отличие от США и других участников соглашения "годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами".

В частности, Помпео обвинил Россию в том, что она не разрешала или ограничивала полеты в рамках договора, "когда ей хочется".

Так, по его словам, Москва отказала в проведении наблюдательных полетов в десятикилометровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией, а также "незаконно установила ограничения на дальность полета над Калининградом", несмотря на тот факт, что "этот анклав стал местом размещения значительного военного потенциала".

Также, по его словам, Россия в 2019 году отказала США и Канаде в проведении совместного полета над районом проведения крупных военных учений.

Россия ничего не нарушала

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил РИА Новости, что никаких нарушений Договора со стороны Москвы нет, и она отвергает любые попытки "оправдать выход из этого фундаментального соглашения наличием неких технических проблем".

"Ничто не мешает продолжению обсуждения этих технических вопросов, которые сегодня США пытаются выдать как некие нарушения со стороны России", — отметил Грушко.

Он подчеркнул, что для продолжения диалога не нужно выходить из договора, однако при выходе решение технических вопросов становится невозможным.

Дипломат подчеркнул, что ДОН более 20 лет поддерживал мир и безопасность в Европе и "был составной частью системы военной безопасности, где все элементы взаимосвязаны".

"Ломать - не строить".

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что Договор по открытому небу, из которого намерены выйти США , в течение двух десятков лет давал более высокий уровень доверия в военной области.

"Ломать - не строить. Договор работал в течение двух десятков лет и обеспечивал транспарентность, более высокий уровень доверия в военной области в трансатлантическом регионе", — подчеркнул он.

"Но решение выйти, похоже, поясняет тезис Соединённых Штатов о "новой эре" контроля над вооружениями. Видимо, "новая эра" означает отсутствие всякого контроля. Все это печально", — добавил Ульянов.

Есть план реагирования

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России есть план реагирования на выход США из Договора по открытому небу, меры будут приниматься в соответствии с целями защиты национальной безопасности.

"Безусловно, у России есть план реагирования на американские шаги в отношении ДОН, хотя договор имеет многосторонний характер. Уверен, мы примем взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности", — сказал Слуцкий журналистам

По его словам, решение США выйти из Договора по открытому небу деструктивно и угрожает системе военной безопасности в Европе

"Выход США из Договора по открытому небу - деструктивное решение, которое может поставить под угрозу систему военной безопасности на Европейском континенте. Это станет еще одним шагом американской администрации по разрушению ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, вслед за развалом ДРСМД", - подчеркнул он.

По словам Слуцкого, в ситуации с Договором по открытому небу обвинения против России формируются по тем же лекалам.

Обрушение всех договоров

Ззаместитель секретаря Общественной палаты Сергей Орджоникидзе считает, что нынешняя администрация США ведет дело к обрушению всех международных договоров по ограничению вооружений ".

Он считает, что руководство Соединенных Штатов допускает большую ошибку с точки зрения международной безопасности.

"Такой шаг станет своего рода прелюдией к новой гонке вооружений", — отметил специалист в беседе с газетой " Известия ".

Он подчеркнул, что ДОН тесно увязан с Договором СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года и продление которого сейчас находится под вопросом.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор подписали 34 государства.