В Рио-де-Жанейро готовятся приступить к отмене карантина

Ограничительные меры в Рио-де-Жанейро действуют с середины марта, в их рамках закрыты непродуктовые магазины, спортивные центры, кинотеатры, музеи и туристические объекты.

Кривелла добавил, что "открытие" города будет постепенным, "как и везде в мире". Он не назвал точной даты или других деталей своего плана.