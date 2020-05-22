В Рио-де-Жанейро готовятся приступить к отмене карантина

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бразильский город Рио-де-Жанейро в ближайшие дни готовится приступить к отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр мегаполиса Марсело Кривелла.
Ограничительные меры в Рио-де-Жанейро действуют с середины марта, в их рамках закрыты непродуктовые магазины, спортивные центры, кинотеатры, музеи и туристические объекты.
"Сейчас мы изучаем действия в обратном направлении, надеюсь, что в ближайшие дни мы начнем что-то открывать", - цитирует газета Globo слова градоначальника. Отмечается, что он выступил с заявлением после встречи с президентом Жаиром Болсонару в столице страны.
Кривелла добавил, что "открытие" города будет постепенным, "как и везде в мире". Он не назвал точной даты или других деталей своего плана.
Рио-де-Жанейро - один из самых пострадавших от пандемии регионов Бразилии. В агломерации выявлено почти 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции, скончались более 2,3 тысячи человек. По этим показателям Рио уступает только Сан-Паулу – крупнейшему городу Бразилии и Южной Америки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.