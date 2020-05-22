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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T04:28
https://ria.ru/20200522/1571813410.html
В Рио-де-Жанейро готовятся приступить к отмене карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571775653_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_410fcc76da7fc64f98a9d7a943bbf5f5.jpg
РИА Новости

В Рио-де-Жанейро готовятся приступить к отмене карантина

04:28 22.05.2020
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© AFP 2020 / Mauro PimentelГраффити с изображением президента Бразилии в Рио-де-Жанейро
Граффити с изображением президента Бразилии в Рио-де-Жанейро
© AFP 2020 / Mauro Pimentel
Граффити с изображением президента Бразилии в Рио-де-Жанейро
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бразильский город Рио-де-Жанейро в ближайшие дни готовится приступить к отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр мегаполиса Марсело Кривелла.
Ограничительные меры в Рио-де-Жанейро действуют с середины марта, в их рамках закрыты непродуктовые магазины, спортивные центры, кинотеатры, музеи и туристические объекты.
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"Сейчас мы изучаем действия в обратном направлении, надеюсь, что в ближайшие дни мы начнем что-то открывать", - цитирует газета Globo слова градоначальника. Отмечается, что он выступил с заявлением после встречи с президентом Жаиром Болсонару в столице страны.
Кривелла добавил, что "открытие" города будет постепенным, "как и везде в мире". Он не назвал точной даты или других деталей своего плана.
Рио-де-Жанейро - один из самых пострадавших от пандемии регионов Бразилии. В агломерации выявлено почти 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции, скончались более 2,3 тысячи человек. По этим показателям Рио уступает только Сан-Паулу – крупнейшему городу Бразилии и Южной Америки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруРио-де-Жанейро (город)Южная АмерикаБразилияВ мире
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