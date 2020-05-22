На Сахалине нашли нарушения в выплатах медикам за работу с COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения в стимулирующих выплатах работающим с больными COVID-19 медикам инфекционного госпиталя в городе Долинске на Сахалине, информирует в пятницу региональное надзорное ведомство.
"Установлено, что вопреки законодательству, 14 сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тысяч рублей в связи с отсутствием у них специального образования. При этом данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, лицами из группы риска", - говорится в сообщении пресс-службы.
Прокуратура внесла соответствующее представление и держит на контроле фактическое устранение нарушений прав работников медицинского учреждения, куда доставляют всех выявленных в области больных с коронавирусной инфекцией.
По данным оперштаба, в регионе официально подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом, 36 человек выздоровели, 28 пациентов продолжают лечение в медучреждении.
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