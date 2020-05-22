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2020-05-22T04:07
https://ria.ru/20200522/1571813243.html
На Сахалине нашли нарушения в выплатах медикам за работу с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737599_0:0:3264:1836_1036x0_80_0_0_502b412bf2bfbed6a170528d53384e29.jpg
РИА Новости

На Сахалине нашли нарушения в выплатах медикам за работу с COVID-19

04:07 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач надевает костюм в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Врач надевает костюм в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения в стимулирующих выплатах работающим с больными COVID-19 медикам инфекционного госпиталя в городе Долинске на Сахалине, информирует в пятницу региональное надзорное ведомство.
"Установлено, что вопреки законодательству, 14 сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тысяч рублей в связи с отсутствием у них специального образования. При этом данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, лицами из группы риска", - говорится в сообщении пресс-службы.
Прокуратура внесла соответствующее представление и держит на контроле фактическое устранение нарушений прав работников медицинского учреждения, куда доставляют всех выявленных в области больных с коронавирусной инфекцией.
По данным оперштаба, в регионе официально подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом, 36 человек выздоровели, 28 пациентов продолжают лечение в медучреждении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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