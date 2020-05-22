На Сахалине нашли нарушения в выплатах медикам за работу с COVID-19

"Установлено, что вопреки законодательству, 14 сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тысяч рублей в связи с отсутствием у них специального образования. При этом данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, лицами из группы риска", - говорится в сообщении пресс-службы.