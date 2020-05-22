В Бразилии за сутки от COVID-19 умерли почти 1 200 человек

МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Число летальных случаев коронавируса в Бразилии за последние сутки увеличилось на рекордные 1188, до 20 047, общее число зараженных превысило 310 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сутками ранее сообщалось о 291 579 зараженных, сейчас эта цифра составляет 310 087 человек (+18 508 за сутки), излечились на данный момент 125 960 человек.
Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заражений COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, умерли почти 319 тысяч человек.
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