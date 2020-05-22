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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T04:06
https://ria.ru/20200522/1571813216.html
В Бразилии за сутки от COVID-19 умерли почти 1 200 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:30:3000:1718_1036x0_80_0_0_784048afe2e30671dfb989eebc0d4ba4.jpg
РИА Новости

В Бразилии за сутки от COVID-19 умерли почти 1 200 человек

04:06 22.05.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Число летальных случаев коронавируса в Бразилии за последние сутки увеличилось на рекордные 1188, до 20 047, общее число зараженных превысило 310 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сутками ранее сообщалось о 291 579 зараженных, сейчас эта цифра составляет 310 087 человек (+18 508 за сутки), излечились на данный момент 125 960 человек.
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18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
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Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заражений COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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