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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T04:03
https://ria.ru/20200522/1571813188.html
Перуанский мэр объяснил свое задержание в гробу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571783181_316:0:634:179_1036x0_80_0_0_f8e694c2740ee884086215981913c124.jpg
РИА Новости

Перуанский мэр объяснил свое задержание в гробу

04:03 22.05.2020
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© National Police of Peru Мэр города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым
Мэр города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым
© National Police of Peru
Мэр города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мэр одного из районов на западе Перу, который, по версии полиции, притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение карантина, утверждает, что проверял размеры гроба, сообщает местная газета Perú 21.
Скандал произошел в понедельник вечером. Глава района Тантара (провинция Кастровиррейна) Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями в некоем общественном месте, куда нагрянули полицейские. Он попытался спрятаться в гробу и притвориться умершим от коронавируса. Однако полицию провести не удалось, Урбина Торрес и его приятели были задержаны и доставлены в участок. Как отмечается, во время задержания алькальд был пьян.
"В этот момент (полицейской операции) я увидел, что гроб слишком маленький и поэтому непроизвольно в него прилег. Я был с местным магистратом. Я лично прибыл на объект, где изготавливают гробы, чтобы проверить их размер, высоту и ширину. Поэтому я туда лег, это не имело никакого отношения к появлению полиции", - заявил чиновник.
Урбина Торрес также отрицает, что употреблял спиртное. Однако он не объяснил, почему на фотографии, которая широко распространилась в СМИ и социальных сетях, он лежит в гробу с закрытыми глазами.
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Ранее местные жители не раз обвиняли главу района в том, что он не воспринимает ситуацию с коронавирусом всерьез и не принимает мер для борьбы с распространением COVID-19. Как отмечает издание, по словам местных жителей, из 54 дней карантина Урбина Торрес находился в Тантаре всего 8 дней.
В Перу зарегистрировано свыше 108 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 3148 человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПеруВ мире
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