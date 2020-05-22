Перуанский мэр объяснил свое задержание в гробу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мэр одного из районов на западе Мэр одного из районов на западе Перу , который, по версии полиции, притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение карантина, утверждает, что проверял размеры гроба, сообщает местная газета Perú 21

Скандал произошел в понедельник вечером. Глава района Тантара (провинция Кастровиррейна) Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями в некоем общественном месте, куда нагрянули полицейские. Он попытался спрятаться в гробу и притвориться умершим от коронавируса. Однако полицию провести не удалось, Урбина Торрес и его приятели были задержаны и доставлены в участок. Как отмечается, во время задержания алькальд был пьян.

"В этот момент (полицейской операции) я увидел, что гроб слишком маленький и поэтому непроизвольно в него прилег. Я был с местным магистратом. Я лично прибыл на объект, где изготавливают гробы, чтобы проверить их размер, высоту и ширину. Поэтому я туда лег, это не имело никакого отношения к появлению полиции", - заявил чиновник.

Урбина Торрес также отрицает, что употреблял спиртное. Однако он не объяснил, почему на фотографии, которая широко распространилась в СМИ и социальных сетях, он лежит в гробу с закрытыми глазами.

Ранее местные жители не раз обвиняли главу района в том, что он не воспринимает ситуацию с коронавирусом всерьез и не принимает мер для борьбы с распространением COVID-19. Как отмечает издание, по словам местных жителей, из 54 дней карантина Урбина Торрес находился в Тантаре всего 8 дней.

В Перу зарегистрировано свыше 108 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 3148 человека скончались.