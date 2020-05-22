На Сахалине объяснили переделку туалетов под инфекционное отделение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Ремонт в Макаровской центральной районной больнице (муниципалитет в центре Ремонт в Макаровской центральной районной больнице (муниципалитет в центре Сахалина ) проводится в связи с перемещением инфекционного отделения больницы из-за его аварийного состояния в основной корпус медучреждения, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее издание Regnum со ссылкой на жителей города распространило информацию, что 21 мая в хирургическом отделении ЦРБ Макарова будут переделывать туалеты под инфекционное отделение, а под детское отделение будет переделан туалет терапии.

"Корпус действующего инфекционного отделения в Макаровской ЦРБ признан аварийным, на это имеется соответствующее предписание суда. В связи с этим обстоятельством и было принято решение о его перемещении в основной корпус районной больницы, ремонтные работы уже начались и должны завершиться в конце августа 2020 года", - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации минздрава, при этом будут созданы необходимые условия изоляции инфекционного отделения от других подразделений медучреждения.

"По плану предусмотрен отдельный вход, часть стен демонтируют, а также будет сокращено количество хозяйственных помещений, санитарных комнат и ординаторских. На их месте появятся боксированные палаты, в каждой из них предусмотрены отдельный санузел и душ. Для отделения будет приобретена новая мебель", - рассказала собеседница агентства.

При этом, по данным ведомства, перемещение инфекционного отделения не скажется на работе других подразделений ЦРБ: коечный фонд останется прежним, а штатное расписание не изменится.