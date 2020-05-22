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2020-05-22T03:55
https://ria.ru/20200522/1571813151.html
На Сахалине объяснили переделку туалетов под инфекционное отделение
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РИА Новости

На Сахалине объяснили переделку туалетов под инфекционное отделение

03:55 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Ремонт в Макаровской центральной районной больнице (муниципалитет в центре Сахалина) проводится в связи с перемещением инфекционного отделения больницы из-за его аварийного состояния в основной корпус медучреждения, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Ранее издание Regnum со ссылкой на жителей города распространило информацию, что 21 мая в хирургическом отделении ЦРБ Макарова будут переделывать туалеты под инфекционное отделение, а под детское отделение будет переделан туалет терапии.
"Корпус действующего инфекционного отделения в Макаровской ЦРБ признан аварийным, на это имеется соответствующее предписание суда. В связи с этим обстоятельством и было принято решение о его перемещении в основной корпус районной больницы, ремонтные работы уже начались и должны завершиться в конце августа 2020 года", - отметили в пресс-службе ведомства.
По информации минздрава, при этом будут созданы необходимые условия изоляции инфекционного отделения от других подразделений медучреждения.
"По плану предусмотрен отдельный вход, часть стен демонтируют, а также будет сокращено количество хозяйственных помещений, санитарных комнат и ординаторских. На их месте появятся боксированные палаты, в каждой из них предусмотрены отдельный санузел и душ. Для отделения будет приобретена новая мебель", - рассказала собеседница агентства.
При этом, по данным ведомства, перемещение инфекционного отделения не скажется на работе других подразделений ЦРБ: коечный фонд останется прежним, а штатное расписание не изменится.
В минздраве уточнили, что здание Макаровской ЦРБ построено в 1969 году.
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