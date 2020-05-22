В Мексике за сутки от COVID-19 умерли 420 человек

МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за сутки на 420 и достигло 6510, общее число выявленных заражений - 59 567, сообщил минздрав страны.
"К сожалению, к настоящему моменту 6510 человек скончались из-за COVID-19. Следует помнить, что все цифры, которые мы называем, это статистика медицинских учреждений, где может быть неучтенной часть легких случаев заболевания", - сказал замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Накануне сообщалось о 6090 жертвах и 56 594 случаях заражения новым коронавирусом.
За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 12 905 (+820), власти изучают 33 291 подозрение на COVID и 769 летальных случаев.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, умерли почти 319 тысяч человек.
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