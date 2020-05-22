Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T03:52
https://ria.ru/20200522/1571813120.html
В Мексике за сутки от COVID-19 умерли 420 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки от COVID-19 умерли 420 человек

03:52 22.05.2020
215
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за сутки на 420 и достигло 6510, общее число выявленных заражений - 59 567, сообщил минздрав страны.
"К сожалению, к настоящему моменту 6510 человек скончались из-за COVID-19. Следует помнить, что все цифры, которые мы называем, это статистика медицинских учреждений, где может быть неучтенной часть легких случаев заболевания", - сказал замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Накануне сообщалось о 6090 жертвах и 56 594 случаях заражения новым коронавирусом.
За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 12 905 (+820), власти изучают 33 291 подозрение на COVID и 769 летальных случаев.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Вчера, 04:43Распространение нового коронавируса
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
Рекомендуем
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии за сутки от COVID-19 умерли почти 1 200 человек
Граффити с изображением президента Бразилии в Рио-де-Жанейро
В Рио-де-Жанейро готовятся приступить к отмене карантина
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
В Южной Корее выявили 20 новых случаев COVID-19
Мужчина в защитной маске в Шанхае
В Китае за сутки выявили 39 случаев COVID-19
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19
Роспотребнадзор помог медучреждениям Молдовы в борьбе с COVID-19
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Германии выявили 460 новых случаев заражения COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Число жертв COVID-19 в мире превысило 323 тысячи человек, сообщает ВОЗ
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек
Вид города Рима
Источники сообщили об отмене парада в Риме по случаю Праздника Республики
Дезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции
Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
Мэр города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым
Перуанский мэр объяснил свое задержание в гробу
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 20,3 тысячи
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Тестирование на коронавирус
На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 20 148 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
Лента новостейМолния