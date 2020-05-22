В Мексике за сутки от COVID-19 умерли 420 человек

Накануне сообщалось о 6090 жертвах и 56 594 случаях заражения новым коронавирусом.

За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 12 905 (+820), власти изучают 33 291 подозрение на COVID и 769 летальных случаев.