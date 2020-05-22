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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T03:47
https://ria.ru/20200522/1571813088.html
Роспотребнадзор помог медучреждениям Молдовы в борьбе с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786717_0:336:2997:2021_1036x0_80_0_0_a577830e6bca24f1e9acf8581ea0e177.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор помог медучреждениям Молдовы в борьбе с COVID-19

03:47 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора оказали помощь медицинским учреждениям и профильным ведомствам Молдовы в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Учёные из ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" и ФКУЗ "Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора в ходе работы провели консультации с представителями профильных ведомств, региональными органами власти, посетили ряд медицинских учреждений в Кишинёве, Тирасполе и других городах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью визита было содействие в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, обеспечение инфекционного контроля в лечебных учреждениях, а также организация работы лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19 на основе опыта России.
Проведённые мероприятия вносят вклад в укрепление системы реагирования на инфекционные угрозы в республике и скорейшую нормализацию эпидемиологической ситуации на всем евразийском эпидемиологическом пространстве, добавляется в сообщении.
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