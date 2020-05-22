Роспотребнадзор помог медучреждениям Молдовы в борьбе с COVID-19

"Учёные из ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" и ФКУЗ "Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора в ходе работы провели консультации с представителями профильных ведомств, региональными органами власти, посетили ряд медицинских учреждений в Кишинёве, Тирасполе и других городах", - говорится в сообщении.