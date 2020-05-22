Роспотребнадзор помог медучреждениям Молдовы в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора оказали помощь медицинским учреждениям и профильным ведомствам Молдовы в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Учёные из ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" и ФКУЗ "Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора в ходе работы провели консультации с представителями профильных ведомств, региональными органами власти, посетили ряд медицинских учреждений в Кишинёве, Тирасполе и других городах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью визита было содействие в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, обеспечение инфекционного контроля в лечебных учреждениях, а также организация работы лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19 на основе опыта России.
Проведённые мероприятия вносят вклад в укрепление системы реагирования на инфекционные угрозы в республике и скорейшую нормализацию эпидемиологической ситуации на всем евразийском эпидемиологическом пространстве, добавляется в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.