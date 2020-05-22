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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T03:39
https://ria.ru/20200522/1571813038.html
BCG: Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110736_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_9b2c24652cab3ac4c05631fb997f3e77.jpg
РИА Новости

BCG: Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса

03:39 22.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Здания Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия на настоящий момент переходит от "китайского" к "немецкому" сценарию поддержки бизнеса в условиях распространения нового коронавируса, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) "Не "пересидеть" пандемию, а выиграть в кризис", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Экономисты BCG выделяют три основных варианта мер поддержки бизнеса: китайский, немецкий и американский. Китайский сценарий предусматривает налоговые льготы и отсрочки, а также ограниченные прямые субсидии. Немецкий предполагает субсидирование расходов бизнеса на зарплату при условии сохранения занятости и льготные кредиты для всего бизнеса, в том числе с возможностью последующего списания.
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Американский сценарий использует снижение процентных ставок, поддержку банков, кредитования, раздачу денег населению и стимулирование экономики через спрос. "Большинство развитых стран сейчас идут ближе к "немецкому" варианту и рассчитывают на возможность быстрого восстановления, поддерживают бизнес и косвенно население через субсидирование зарплат, предпочитают субсидии и льготное кредитование бизнеса налоговым мерам", - отмечают в BCG.
"Россия на текущий момент постепенно переходит от "китайского" к "немецкому" сценарию, анонсируя все новые пакеты мер поддержки, которые пока существенно ниже объёмов, выделяемых в развитых странах: порядка 3% ВВП против 12% в среднем", - говорится в исследовании.
"Исторически, ни один из предыдущих кризисов в России не длился более года. В текущей ситуации важно не допустить структурного кризиса, для чего потребуются активные меры поддержки бизнеса и занятости", - считает партнер-эксперт и директор BCG Константин Полунин.
По мнению управляющего директора и старшего партнера BCG Россия Владислава Бутенко, запаса прочности ФНБ (почти 11 триллионов рублей) хватит на покрытие дефицита бюджета и поддержку малого и среднего бизнеса в течение более чем года в случае движения по "немецкому" варианту поддержки бизнеса и экономики в целом, однако для расходования средств ФНБ придется пересмотреть законодательное регулирование.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Boston Consulting GroupЭкономика
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