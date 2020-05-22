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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T03:35
https://ria.ru/20200522/1571812995.html
Болгария открыла границы для всех граждан ЕС и Шенгена
https://cdn22.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_0:449:1562:1328_1036x0_80_0_0_6582d8edd056b36e425450b4281b0fac.jpg
РИА Новости

Болгария открыла границы для всех граждан ЕС и Шенгена

03:35 22.05.2020
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Болгарии с 22 мая открывают границы для граждан Евросоюза и Шенгенской зоны, сообщает портал "Днес" со ссылкой на распоряжение главы минздрава Кирила Ананиева.
Болгарские власти в связи с распространением коронавируса в середине марта закрыли национальные границы. Граждане Болгарии и иностранные дипломаты, которые въезжали в страну, были вынуждены проходить 14-дневный карантин.
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Теперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать семи дней, карантин не потребуется вообще. Портал отмечает, что фактически речь идет о возобновлении международного туризма, пусть и в краткосрочных рамках.
От прохождения карантина будут избавлены еще целые категории лиц, перечисленные в указе. Эти посетители, как и краткосрочные туристы, а также транзитники, будут предоставлять на пограничных пунктах санитарного контроля декларации с обязательством соблюдать действующие на территории Болгарии противоэпидемические меры.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоюзРумынияСербияГрецияБолгарияВ мире
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