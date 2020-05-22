Болгария открыла границы для всех граждан ЕС и Шенгена

Болгарские власти в связи с распространением коронавируса в середине марта закрыли национальные границы. Граждане Болгарии и иностранные дипломаты, которые въезжали в страну, были вынуждены проходить 14-дневный карантин.
Теперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать семи дней, карантин не потребуется вообще. Портал отмечает, что фактически речь идет о возобновлении международного туризма, пусть и в краткосрочных рамках.
От прохождения карантина будут избавлены еще целые категории лиц, перечисленные в указе. Эти посетители, как и краткосрочные туристы, а также транзитники, будут предоставлять на пограничных пунктах санитарного контроля декларации с обязательством соблюдать действующие на территории Болгарии противоэпидемические меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.