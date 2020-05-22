"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте

Перевозчик парировал, что объявления с призывом оценить необходимость поездки звучат не только на русском, но и на национальном языке. Объявления же о необходимости прикрывать рот и нос диктуют уже на трех языках, чтобы донести информацию до максимального числа пассажиров.

"По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия. Точно так же мог бы быть украинский язык. Или, может быть, китайский? Rīgas satiksme, почему выбор пал именно на этот язык?", — спросил он, однако этот вопрос остался без ответа.