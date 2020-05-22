"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте. На его жалобу в твиттере обратил внимание и сам официальный перевозчик Rīgas satiksme ("Рижское сообщение").
"Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?" — написал пользователь @skatsnokoka.
Перевозчик парировал, что объявления с призывом оценить необходимость поездки звучат не только на русском, но и на национальном языке. Объявления же о необходимости прикрывать рот и нос диктуют уже на трех языках, чтобы донести информацию до максимального числа пассажиров.
"Объявления звучат как на латышском, так и на русском. А о том, что нужно прикрывать рот и нос, объявляют даже на английском языке. Пропорция объявлений составляет: 50% на латышском языке, 25% на русском и 25% на английском языке. Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке", — ответили представители Rīgas satiksme.
Объяснения перевозчика оказалось недостаточно, поэтому @skatsnokoka поинтересовался, почему для этих целей выбрали именно русский язык.
"По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия. Точно так же мог бы быть украинский язык. Или, может быть, китайский? Rīgas satiksme, почему выбор пал именно на этот язык?", — спросил он, однако этот вопрос остался без ответа.
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.
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