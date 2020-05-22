Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма

ООН, 22 мая — РИА Новости. Украина сама открыла путь к референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Аррии.

Заседания членов Совбеза по формуле Аррии (названы так в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии) — это неформальные встречи для откровенного обмена мнениями, куда приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. На этот раз мероприятие было посвящено ситуации в Крыму.

Франции, В ходе заседания несколько западных представителей, в том числе постпреды Германии Чехии вновь обвинили Россию в аннексии Крыма.

"Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошел этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому. Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму. <...> К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму", — сказал Небензя.

Он напомнил, что гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция, были главы МИД Германии , Франции и Польши . "И эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и заставила Януковича бежать, потому что была угроза его жизни", — указал постпред.

Именно это и стало отправной точкой для событий в Крыму, подчеркнул Небензя.

"Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года", — добавил он.

Выступавшие по видеосвязи жители Крыма отметили, что их права на полуострове соблюдаются, более того, некоторые из них подчеркнули, что живут сейчас лучше, чем при украинской власти. При этом крымчане отметили, что жизнь вместе с Россией была их осознанным выбором.

Принимавший участие в заседании постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, в свою очередь, заявил, что "существует международное право, устав ООН, Совет Европы , Венецианская комиссия".

"Один из вас сказал, что мне надо было быть в Крыму во время референдума и заглянуть в глаза людей, которые голосовали. Возможно, вы правы, и у вас было право на это. Но если мы будем жить в этом мире и не будем уважать международное право, не будем соблюдать устав ООН, исполнять конституции государств, этот мир ждет катастрофа", — сказал Хойсген, реагируя на слова одного из крымчан, заявившего, что у жителей полуострова было право выбирать свою судьбу.

Немецкий постпред призвал всех уважать международное право и национальные конституции.

"Получается, если один пересекает дорогу на красный свет, а затем второй идет за ним и полицейский его останавливает, то второй спрашивает: "За что вы меня арестовали? Вы ведь пропустили другого". Международное право работает не так", — заявил Хойсген.

Постпред России при ООН отреагировал на эту ремарку германского коллеги.

"Вы упомянули международное право. Я не хочу вдаваться в подробности. Но я только хочу напомнить о Косове, которое вы всецело поддержали и признали <…>, и международный суд принял решение по независимости Косова, которое обрело независимость по решению парламента, а даже не референдума. Так что мы можем говорить и спорить по поводу международного права", — указал Небензя.