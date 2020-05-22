Экономисты рассказали о новой реальности после COVID-19

Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге

© AP Photo / Kin Cheung Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. COVID-19 уже создал новую реальность, которая сохранится и после окончания кризиса, она характеризуется новым витком цифровизации, повышенным вниманием к здоровью и новыми подходами к работе, говорится в исследовании Boston Consulting Group ( BCG ) "Не "пересидеть" пандемию, а выиграть в кризис", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Новый виток цифровизации, по мнению экономистов, уже привел к ускоренной цифровизации государства и дал новый импульс для развития онлайн-экономики. Кроме того, государство стало играть роль "подушки безопасности" для населения и бизнеса, произошел рост доверия к институтам и возникновение новых форм ГЧП на региональном уровне.

Коронавирус стал толчком и к новым подходам к работе: выросла мобильность сотрудников и гибкость работы. В то же время все больше внимания уделяется охране труда и здоровью сотрудников. Возникли и новые модели поведения, характеризующиеся большим вниманием к здоровью, готовностью пожертвовать личной свободой на благо себя и общества.

В производстве произошла локализация цепочек поставок, повысилась устойчивость к кризисам, развились дистанционные методы управления. Однако возникли и новые международные барьеры: контроль цепочек поставок критически важных товаров и передвижения людей, существенное замедление глобализации и временный спад в мировой торговле.

"COVID-19 уже создал новую реальность, которая сохранится и после окончания кризиса. Это и новый виток цифровизации, и новые подходы к работе, к производству, новые международные барьеры, локализация критических для экономики цепочек поставок и снижение темпов глобализации, новые социальные контракты между бизнесом и государством (особенно в регионах) и повышенное внимание к личному здоровью и системе здравоохранения", - подытожил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка.