В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: (база) "Кэмп Дэвид" или Бедминстер (место, где находится гольф-клуб Трампа). Так что они использовали договор не должным образом", - сказал О'Брайен в эфире телеканала Fox News.