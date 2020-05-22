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2020-05-22T03:07
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В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом
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РИА Новости

В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом

03:06 22.05.2020 (обновлено: 03:07 22.05.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен утверждает, что Россия во время полетов над США в рамках Договора об открытом небе следила за местонахождением президента США Дональда Трампа.

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: (база) "Кэмп Дэвид" или Бедминстер (место, где находится гольф-клуб Трампа). Так что они использовали договор не должным образом", - сказал О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
02:02
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуДональд ТрампСШАВ мире
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