В Удмуртии рассмотрят дело экс-чиновника Минпромторга о хулиганстве

УФА, 22 мая – РИА Новости. Рассмотрение административного дела о мелком хулиганстве против экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова, который устроил скандал в ижевском аэропорту из-за того, что его несколько раз просили пройти через металлодетектор в связи с повышенными мерами на фоне пандемии по коронавирусу, состоится в Завьяловском суде Удмуртии.
"Завьяловский районный суд Удмуртии рассмотрит административное дело о мелком хулиганстве, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка 22 мая в 14.30 (13.30 мск)", - сообщили РИА Новости в судебном департаменте региона.
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Ранее сообщалось, что в аэропорту Ижевска Овсянникова просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так. Сообщалось, что чиновник, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. Комментируя случившееся, Овсянников заявил, что в Ижевске, куда он летал навестить отца, впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".
После инцидента "Единая Россия" приняла решение об исключении Овсянникова из партии. Позже он был освобожден от должности с формулировкой "в связи с сокращением этой должности".
Рассмотрение административного дела о мелком хулиганстве над бывшим чиновником было назначено на 27 апреля в Завьяловском суде Ижевска, но его перенесли на 22 мая в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции и из-за того, что Овсянников проживает в Москве.