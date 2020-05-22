В Удмуртии рассмотрят дело экс-чиновника Минпромторга о хулиганстве

"Завьяловский районный суд Удмуртии рассмотрит административное дело о мелком хулиганстве, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка 22 мая в 14.30 (13.30 мск)", - сообщили РИА Новости в судебном департаменте региона.