В США анонсировали важные переговоры с Россией по вооружениям

Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон выходить из договора СНВ-3, как это произошло с Договором об открытом небе, О'Брайен заявил, что не считает такой сценарий вероятным.
"Я так не думаю. Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, это Маршалл Биллингсли, у нас есть люди из Минэнерго, и Минобороны, и Госдепа, которые готовятся к переговорам с Россией. Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно", — сказал он.
Советник напомнил, что оба государства хотят полноценного контроля над вооружениями.
"Так что я осторожно оптимистичен по поводу того, что мы начнем продвигаться вперед по договору СНВ-3", — добавил советник.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и замглавы МИД Сергея Рябкова по поводу договора СНВ-3, вероятнее всего, состоится в Вене. Сейчас стороны работают над окончательным уточнением повестки встречи.
По данным издания, Вашингтон намерен обсудить на встрече новое предложение по продлению СНВ-3, присоединяющее к договору также Китай.
США заявляли, что думают о продлении договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.
В Пекине ответили, что не заинтересованы в подобных переговорах. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия выступает против искусственных увязок Штатами участия Китая и диалога по ДСНВ, которые ставят под вопрос продление документа.
Выход США из Договора по открытому небу
Накануне Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно. Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что это может произойти через шесть месяцев.
Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны. Подписи под документом поставили 34 государства. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что готова это обсудить.