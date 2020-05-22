США вряд ли выйдут из СНВ-3, заявил советник Трампа

"Я так не думаю. Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, это Маршалл Биллингсли, у нас есть люди из минэнерго, и минобороны, и госдепа, которые готовятся к переговорам с Россией. Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно", - сказал он в эфире телеканала Fox News.