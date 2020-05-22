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2020-05-22T02:53
https://ria.ru/20200522/1571812585.html
США вряд ли выйдут из СНВ-3, заявил советник Трампа
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РИА Новости

США вряд ли выйдут из СНВ-3, заявил советник Трампа

02:53 22.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. США вряд ли выйдут из договора СНВ-3, рассчитывают на результативные переговоры с Россией, заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайан.

"Я так не думаю. Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, это Маршалл Биллингсли, у нас есть люди из минэнерго, и минобороны, и госдепа, которые готовятся к переговорам с Россией. Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Так он ответил на вопрос, будет ли Белый дом выходить из договора, как это произошло с Договором об открытом небе. По его словам, США хотели бы видеть в договоре и Китай, но сначала начнут переговоры с Россией.
"Русские хотят полноценного контроля над вооружениями, мы хотим полноценного контроля над вооружениями. Так что я осторожно оптимистичен по поводу того, что мы начнем продвигаться вперед по договору СНВ-3", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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СМИ: встреча спецпредставителя США и Рябкова по СНВ-3 состоится в Вене
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РоссияДоговор СНВ-3КитайСШАБезопасностьВ мире
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