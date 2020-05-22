Эксперт рассказал, что делать, если получена "просрочка" при доставке еды

"В соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителя" покупатель вправе получить возврат уплаченных денежных средств или замену некачественного товара. Любые рестораны, кафе и магазины дорожат своей репутацией, поэтому подавляющее большинство точек питания вернёт деньги или заменит испорченный продукт. Для этого необходимо позвонить в контактный центр продавца или написать обращение онлайн", — советует она.

Но бывают случаи, когда в возврате средств или замене продукта отказано. В такой ситуации целесообразно составить претензию (в двух экземплярах) в свободной форме, указав информацию о продавце и покупателе, дате покупки, приобретенном товаре, а также обозначить требования, проставить дату и подпись. Один экземпляр претензии необходимо передать продавцу вместе с испорченным товаром, а также приложить чек, на втором экземпляре – получить отметку о принятии с датой, подписью и печатью.