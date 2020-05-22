Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon

"(Crew. — Прим. ред.) Dragon садится на воду, думаю, мне бы это не понравилось. Когда я садилась на Землю на "Союзе", я не чувствовала себя физически плохо до тех пор, пока нам не начали помогать выбираться (из капсулы. — Прим. ред.). <…> Поэтому я могу представить, что посадка на воду, на волны любой величины, не доставит удовольствия", — сообщила Найберг в интервью ARS Technica.