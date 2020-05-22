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2020-05-22T09:42
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Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
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РИА Новости

Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon

02:38 22.05.2020 (обновлено: 09:42 22.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-15"
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-15". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Экс-астронавт НАСА Кэтрин Найберг считает, что посадка на воду на корабле Crew Dragon доставит больше неприятных ощущений, чем приземление на российском корабле "Союз".
По планам НАСА, Crew Dragon с Робертом Бенкеном и Дугласом Херли стартует с мыса Канаверал 27 мая. Прибытие и стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) намечены на 28 мая. Срок пребывания экипажа на орбите пока не определен: как заявил Херли, миссия может продолжаться до четырех месяцев, а ее продолжительность будет зависеть от сроков первого регулярного полета на новейшем корабле Crew Dragon.

"(Crew. — Прим. ред.) Dragon садится на воду, думаю, мне бы это не понравилось. Когда я садилась на Землю на "Союзе", я не чувствовала себя физически плохо до тех пор, пока нам не начали помогать выбираться (из капсулы. — Прим. ред.). <…> Поэтому я могу представить, что посадка на воду, на волны любой величины, не доставит удовольствия", — сообщила Найберг в интервью ARS Technica.

По контракту с НАСА пилотируемые корабли создают частные американские компании SpaceX и Boeing. Crew Dragon, принадлежащий SpaceX, в отличие от создаваемого Boeing корабля Starliner, будет совершать посадку на воду, как и его грузовой аналог корабль Dragon.
Найберг за карьеру астронавта совершила два космических полета: на "Спейс Шаттле" в 2008-м и российском "Союзе" в 2013 году.
Центр НАСА в шате Флорида, США
12 мая, 22:11
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаСоюзНАСАSpaceX
Популярные комментарии
Рогозин создаст программу и полетим на луну! Дайте ему денег.
22 мая, 08:51
white rabbit
81100327
На Дрэгоне еще никто не летал а астронавт про ощущения рассуждает!
22 мая, 08:20
mdmiguel dios
91400111
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