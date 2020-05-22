Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Экс-астронавт НАСА Кэтрин Найберг считает, что посадка на воду на корабле Crew Dragon доставит больше неприятных ощущений, чем приземление на российском корабле "Союз".
По планам НАСА, Crew Dragon с Робертом Бенкеном и Дугласом Херли стартует с мыса Канаверал 27 мая. Прибытие и стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) намечены на 28 мая. Срок пребывания экипажа на орбите пока не определен: как заявил Херли, миссия может продолжаться до четырех месяцев, а ее продолжительность будет зависеть от сроков первого регулярного полета на новейшем корабле Crew Dragon.
"(Crew. — Прим. ред.) Dragon садится на воду, думаю, мне бы это не понравилось. Когда я садилась на Землю на "Союзе", я не чувствовала себя физически плохо до тех пор, пока нам не начали помогать выбираться (из капсулы. — Прим. ред.). <…> Поэтому я могу представить, что посадка на воду, на волны любой величины, не доставит удовольствия", — сообщила Найберг в интервью ARS Technica.
По контракту с НАСА пилотируемые корабли создают частные американские компании SpaceX и Boeing. Crew Dragon, принадлежащий SpaceX, в отличие от создаваемого Boeing корабля Starliner, будет совершать посадку на воду, как и его грузовой аналог корабль Dragon.
Найберг за карьеру астронавта совершила два космических полета: на "Спейс Шаттле" в 2008-м и российском "Союзе" в 2013 году.