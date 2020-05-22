Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T03:01
https://ria.ru/20200522/1571812404.html
Офтальмолог рассказал, как выбрать солнцезащитные очки
https://cdn23.img.ria.ru/images/152726/68/1527266805_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c8982d3cd1993ca174000de12801d5e8.jpg
РИА Новости

Офтальмолог рассказал, как выбрать солнцезащитные очки

03:01 22.05.2020
1419
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Девушка на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Скоро лето, а у вас все еще нет солнцезащитных очков? Как правильно подобрать этот аксессуар и максимально обезопасить глаза, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.
Прежде всего, солнцезащитные очки нужно приобретать в специализированных магазинах. Тогда покупатель будет защищен от подделки и некачественного товара, который, в том числе, не обеспечивает надлежащую защиту от ультрафиолета, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.
Акция Тотальный диктант в Луганске
7 декабря 2019, 03:00
"Носите на здоровье". Офтальмолог развенчал мифы о ношении очковИногда люди видят не то, что есть на самом деле ‒ как в очках, так и без них. Некоторые распространенные заблуждения по поводу очков развеял в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
"У очков-подделок могут быть темные стекла, но эти стекла не всегда задерживают ультрафиолет, что вызывает повреждение внутренних структур глаза и приводит к различным заболеваниям. В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии. Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом", – предупредил Вячеслав Куренков.
Врач-офтальмолог объяснил, зачем нужны солнцезащитные очки в летнее время.
"Летом достаточно сильная инсоляция даже в нашей полосе. Чтобы обеспечить благоприятные условия, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки используются при вождении автомобиля, для повседневных прогулок, при передвижении по городу, на природе и для пляжного отдыха", – сказал Вячеслав Куренков.
Очки могут быть с разной степенью затемнения, но при этом обладают одинаковой степенью защиты от ультрафиолета, рассказал врач-офтальмолог.
"Для прогулок, хождения по улице и на природе подойдут очки, которые просто немного приглушают излишнюю освещенность и делают зрение наиболее комфортным. Очки для вождения, как правило, обладают 50-процентным затемнением. В очках для отдыха на пляже, где нет защиты, кроме зонтика, используется наибольшая степень затемнения – 75%. Оттенок затемнения – коричневый, синий, зеленый – выбирает пользователь на свой вкус", – сказал Вячеслав Куренков.
Солнцезащитные очки вместо селфи-палки: как выглядит новинка
22 июля 2016, 12:27РИА Наука
Солнцезащитные очки вместо селфи-палки: как выглядит новинкаИспанская компания выпустила альтернативу палке для поклонников селфи - первые солнцезащитные очки, позволяющие делать смартфоном снимки на расстоянии. Смотрите на видео, как выглядит аксессуар.
В настоящее время очки делают из небьющихся материалов, чтобы обеспечить безопасность.
"Стекла у всех очков практически одинаковые, отличаются производители, но все они не стеклянные, а полимерные, то есть не бьются и тем самым защищают глаз от повреждений, если вы, например, споткнулись и упали. Полимеры проходят испытания, безопасны для здоровья, не повреждают глаза и не влияют на организм в целом", – отметил в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог.
2511015
Обсудить 0
ЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Рига
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Сотрудник НИИ в лаборатории
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде высмеяли политику Зеленского
Скриншот клипа Sia Together
Sia представила в Сети клип на песню Together с участием Кейт Хадсон
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
Лента новостейМолния