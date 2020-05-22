Офтальмолог рассказал, как выбрать солнцезащитные очки

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Скоро лето, а у вас все еще нет солнцезащитных очков? Как правильно подобрать этот аксессуар и максимально обезопасить глаза, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.
Прежде всего, солнцезащитные очки нужно приобретать в специализированных магазинах. Тогда покупатель будет защищен от подделки и некачественного товара, который, в том числе, не обеспечивает надлежащую защиту от ультрафиолета, рассказал в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.
"У очков-подделок могут быть темные стекла, но эти стекла не всегда задерживают ультрафиолет, что вызывает повреждение внутренних структур глаза и приводит к различным заболеваниям. В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии. Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом", – предупредил Вячеслав Куренков.
Врач-офтальмолог объяснил, зачем нужны солнцезащитные очки в летнее время.
"Летом достаточно сильная инсоляция даже в нашей полосе. Чтобы обеспечить благоприятные условия, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки используются при вождении автомобиля, для повседневных прогулок, при передвижении по городу, на природе и для пляжного отдыха", – сказал Вячеслав Куренков.
Очки могут быть с разной степенью затемнения, но при этом обладают одинаковой степенью защиты от ультрафиолета, рассказал врач-офтальмолог.
"Для прогулок, хождения по улице и на природе подойдут очки, которые просто немного приглушают излишнюю освещенность и делают зрение наиболее комфортным. Очки для вождения, как правило, обладают 50-процентным затемнением. В очках для отдыха на пляже, где нет защиты, кроме зонтика, используется наибольшая степень затемнения – 75%. Оттенок затемнения – коричневый, синий, зеленый – выбирает пользователь на свой вкус", – сказал Вячеслав Куренков.
В настоящее время очки делают из небьющихся материалов, чтобы обеспечить безопасность.
"Стекла у всех очков практически одинаковые, отличаются производители, но все они не стеклянные, а полимерные, то есть не бьются и тем самым защищают глаз от повреждений, если вы, например, споткнулись и упали. Полимеры проходят испытания, безопасны для здоровья, не повреждают глаза и не влияют на организм в целом", – отметил в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог.