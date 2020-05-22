Офтальмолог рассказал, как выбрать солнцезащитные очки

"Носите на здоровье". Офтальмолог развенчал мифы о ношении очков Иногда люди видят не то, что есть на самом деле ‒ как в очках, так и без них. Некоторые распространенные заблуждения по поводу очков развеял в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.