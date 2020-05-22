США после выхода из ДОН дадут союзникам дополнительные данные о России

"Соединенные Штаты находились в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами по поводу пересмотра нами договора, и мы изучим варианты предоставления дополнительных видовых продуктов союзникам для смягчения последствий появления любых пробелов, которые могут возникнуть вследствие выхода из договора", - говорится в сообщении.