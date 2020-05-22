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2020-05-22T03:43
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США после выхода из ДОН дадут союзникам дополнительные данные о России
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РИА Новости

США после выхода из ДОН дадут союзникам дополнительные данные о России

02:27 22.05.2020 (обновлено: 03:43 22.05.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. США рассмотрят варианты предоставления дополнительных снимков территории России союзникам после выхода из Договора по открытому небу, говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона.
"Соединенные Штаты находились в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами по поводу пересмотра нами договора, и мы изучим варианты предоставления дополнительных видовых продуктов союзникам для смягчения последствий появления любых пробелов, которые могут возникнуть вследствие выхода из договора", - говорится в сообщении.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия в прошлом опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
США до сих пор делились с союзниками, не имеющих технических возможностей для осуществления собственных наблюдательных полетов, результатами таких миссий.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
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Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
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