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2020-05-22T02:20
https://ria.ru/20200522/1571812336.html
Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов
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РИА Новости

Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов

02:20 22.05.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет. Тем не менее, на всякий случай стоит сократить количество звонков, чтобы по минимуму держать его у головы, рассказала агентству "Прайм" сотрудник Института проблем химической физики, кандидат технических наук Светлана Афанасьева.
"Любой прибор при работе излучает электромагнитное излучение, в том числе и ваш смартфон. При больших дозах его воздействие приводит к тому, что молекулы организма начинают быстрее колебаться и нагреваться. Но излучение от смартфона настолько мало, что повысить температуру тела человека оно не может", — пояснила она.
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Тем не менее, некоторые исследователи, например, Американское онкологическое общество, полагают, что излучение от телефона может увеличить риск возникновения рака мозга. "Но мнения ученых по этому вопросу до сих пор расходятся. Поэтому, например, в отчете ВОЗ за 2011 год электромагнитное излучение на радиочастотах, включая сотовую связь, отнесено к классу 2B, то есть агентам, возможно канцерогенным для человека. Однако в эту же категорию входят, например, алоэ вера и маринованные овощи", — отметила эксперт.
В конце 2019 года на Apple и Samsung подали в суд за превышение норм электромагнитного излучения. В независимой лаборатории, аккредитованной Федеральной комиссией США по связи, выяснили, что на двухмиллиметровом расстоянии излучение iPhone 8 и Samsung Galaxy S8 почти вдвое превышает максимальный лимит.
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SamsungApple iPhoneВОЗAppleСШАТехнологииОбщество
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