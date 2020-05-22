Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов

"Любой прибор при работе излучает электромагнитное излучение, в том числе и ваш смартфон. При больших дозах его воздействие приводит к тому, что молекулы организма начинают быстрее колебаться и нагреваться. Но излучение от смартфона настолько мало, что повысить температуру тела человека оно не может", — пояснила она.