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2020-05-22T02:15
https://ria.ru/20200522/1571812296.html
СМИ: встреча спецпредставителя США и Рябкова по СНВ-3 состоится в Вене
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РИА Новости

СМИ: встреча спецпредставителя США и Рябкова по СНВ-3 состоится в Вене

02:15 22.05.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по поводу договора СНВ-3, вероятнее всего, состоится в Вене, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации.
Сейчас стороны работают над окончательным уточнением повестки встречи.
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"Достигнуто соглашение, что как можно скорее, учитывая ситуацию с COVID-19, мы соберемся, чтобы начать переговоры", - заявили в администрации.
По данным издания, Вашингтон намерен обсудить на встрече новое предложение по продлению СНВ-3, присоединяющее к договору также Китай.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия выступает против искусственных увязок Штатами участия Китая и диалога по ДСНВ, которые ставят под вопрос продление документа.
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РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Сергей РябковВенаСШАВ мире
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