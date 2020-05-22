СМИ: встреча спецпредставителя США и Рябкова по СНВ-3 состоится в Вене

"Достигнуто соглашение, что как можно скорее, учитывая ситуацию с COVID-19, мы соберемся, чтобы начать переговоры", - заявили в администрации.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.