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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T02:06
https://ria.ru/20200522/1571812267.html
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566978867_0:252:3000:1940_1036x0_80_0_0_af96d371053cf3dc8d92f178ccd21f9a.jpg
РИА Новости

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

02:06 22.05.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesКоронавирус в США
Коронавирус в США
© AP Photo / Damian Dovarganes
Коронавирус в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса, объявил в пятницу президент страны Дональд Трамп.

"Я приспущу влаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах на следующие три дня в память об американцах, которые потеряли жизнь из-за коронавируса", - написал он в Twitter.

Кроме того, в понедельник, когда отмечается День памяти погибших в войнах, флаги тоже будут приспущены, добавил Трамп.
По последним данным, в США от коронавируса скончалось более 94 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
31 марта, 11:37Распространение нового коронавируса
В Ватикане приспустят флаги в знак траура по жертвам пандемии COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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