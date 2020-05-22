ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса, объявил в пятницу президент страны Дональд Трамп.
"Я приспущу влаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах на следующие три дня в память об американцах, которые потеряли жизнь из-за коронавируса", - написал он в Twitter.
Кроме того, в понедельник, когда отмечается День памяти погибших в войнах, флаги тоже будут приспущены, добавил Трамп.
По последним данным, в США от коронавируса скончалось более 94 тысяч человек.
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