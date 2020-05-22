Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нынешняя администрация США ведет дело к обрушению всех международных договоров по ограничению вооружений. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Сергей Орджоникидзе, пишут "Известия".
Накануне Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно. Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что Вашингтон выйдет из соглашения через шесть месяцев.
Орджоникидзе считает, что руководство Соединенных Штатов допускает большую ошибку с точки зрения международной безопасности.
"Такой шаг станет своего рода прелюдией к новой гонке вооружений", — отметил специалист.
Он подчеркнул, что Договор по открытому небу тесно увязан с Договором СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года и продление которого сейчас находится под вопросом.
Договор по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, став одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны. Договор подписали 34 государства. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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