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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T01:53
https://ria.ru/20200522/1571812099.html
Эксперты рассказали, ждать ли России "вторых 90-х" из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569633436_0:261:3176:2048_1036x0_80_0_0_6168598a110e48a18797c8ca198bc60e.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, ждать ли России "вторых 90-х" из-за COVID-19

01:53 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экономические сложности, вызванные последствиями распространения нового коронавируса могут привести к сокращению ВВП России в 2020 году от 4-6% до 10-15% в зависимости от продолжительности ограничительных мер и ситуации на рынке углеводородов, при этом "вторых 1990-х" в стране не будет, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) "Не пересидеть пандемию, а выиграть в кризис", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно прогнозу, из-за падения цен на нефть и сокращения добычи, Россия недополучит примерно 3-5% ВВП, разделенные 50 на 50 между компаниями и бюджетом. Приостановка инвестиций в основной капитал на период действия ограничений и их сокращение до конца года сократят ВВП еще на примерно на 2-2,5%. Дефицит бюджета, ожидают в BCG, может достигнуть 1,5-2,5% ВВП, в основном из-за сокращения нефтяных доходов, он может быть покрыт средствами Фонда национального благосостояния.
"Кризис может привести к сокращению ВВП России от 4-6% до 10-15% в зависимости от продолжительности ограничительных мер и ситуации на рынке углеводородов", - говорится в исследовании. В зависимости от ситуации вокруг COVID-19, BCG выделяет три основных сценария.

Отскок или тяни-толкай

Первый сценарий - "Отскок", который предполагает снижение ВВП на 4-6%. В этом сценарии происходит временная приостановка деятельности сферы услуг и непродовольственной розницы в результате локдауна, который продлится, в среднем, 2 месяца в каждом регионе. "После окончания самоизоляции бизнес достаточно быстро восстановится и вернётся к росту. Основным индикатором сценария является рост безработицы в результате сокращений и закрытия МСБ", - отмечают эксперты.
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Второй сценарий, наиболее вероятный, "Тяни-толкай", в нем экономика теряет 7-10%: короткий локдаун оказывается неэффективным, и начинаются постоянные повторные всплески заболеваемости вплоть до появления вакцины, не ранее конца 2020 года.
"В результате экономика переходит в режим "контролируемого риска", то есть она открывается и закрывается в зависимости от уровня заболеваемости.. Длительный локдаун ведёт к дальнейшему сокращению сферы услуг и ритейла, падению спроса на недвижимость и сокращению производства и оптовой торговли", - прогнозируют в BCG. Основным индикатором начала сценария является волна банкротств МСБ.
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Вторые 90-е

Третий, наиболее жесткий сценарий носит название "Критический спад" – на 10-15% ВВП. В нем вирусный кризис затягивается, используются более жесткие и длительные карантинные меры. "В результате приостанавливается промышленное производство и строительство, что ведёт к снижению спроса на ресурсы, в первую очередь, углеводороды и сталь. Начинается масштабный кризис ликвидности по всей экономике, создающий чрезмерную нагрузку на банковскую систему", - говорится в прогнозе.
"Пандемия быстро не отступит. Экономическая активность будет идти вслед за эпидемиологической ситуацией, мы должны учиться жить и работать в режиме "Тяни-толкай", с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора. Все это время бизнесу нужно не только готовиться, но и жить в новой нормальности, принимая новые правила игры в работе с партнерами и клиентами", - комментирует управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка.
При этом авторы исследования не видят места для более жесткого варианта с условным названием "Вторые 90-е": для этого нет предпосылок структурного характера в экономике и финансовом секторе. "Также отличие данного кризиса от прошлых в мировом масштабе – он не связан с критическим разрушением физического или человеческого капитала и пока прогнозируется в относительно небольших потерях для ВВП, если он не перейдет в структурный кризис при отсутствии достаточной господдержки", - полагают в BCG.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭкономика
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