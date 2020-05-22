Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19

Соответствующий приказ был отдан 6 мая. В соответствии с ним набор людей, которые побывали в больницах с диагнозом "коронавирус", был приостановлен.

По словам Донована, прием в армию будет закрыт для тех, у кого на начальном этапе проверки на пригодность к службе будут обнаружены симптомы коронавируса или положительный результат на наличие вируса. Однако это ограничение будет действовать только до тех пор, пока эти кандидаты не излечатся.