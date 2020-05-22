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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T01:41
https://ria.ru/20200522/1571812058.html
Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/147843/58/1478435891_0:152:2048:1304_1036x0_80_0_0_1a1c8cefd18a6059e86089ecdb26e315.jpg
РИА Новости

Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19

01:41 22.05.2020
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© Flickr / U.S. Department of Defense Американский военнослужащий
Американский военнослужащий
© Flickr / U.S. Department of Defense
Американский военнослужащий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Пентагон отменил запрет на набор в ряды Вооруженных сил людей, у которых ранее был обнаружен коронавирус, заявил замминистра обороны по личному составу и готовности Мэтью Донован.
"Я отменил его (приказ)", - цитирует его слова издание Stars And Stripes.
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Соответствующий приказ был отдан 6 мая. В соответствии с ним набор людей, которые побывали в больницах с диагнозом "коронавирус", был приостановлен.
По словам Донована, прием в армию будет закрыт для тех, у кого на начальном этапе проверки на пригодность к службе будут обнаружены симптомы коронавируса или положительный результат на наличие вируса. Однако это ограничение будет действовать только до тех пор, пока эти кандидаты не излечатся.
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Переболевшие коронавирусом будут на общих основаниях осмотрены врачами, не исключено, что некоторых из них попросят пройти дополнительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии долгосрочных последствий заболевания, добавил Донован.
На сегодня в рядах ВС США зарегистрировано чуть менее 9 тысяч случаев заражения COVID-19, скончалось от вызванных им осложнений два человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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