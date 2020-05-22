Пентагон отменил запрет на набор в армию людей, переболевших COVID-19

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Пентагон отменил запрет на набор в ряды Вооруженных сил людей, у которых ранее был обнаружен коронавирус, заявил замминистра обороны по личному составу и готовности Мэтью Донован.
"Я отменил его (приказ)", - цитирует его слова издание Stars And Stripes.
Соответствующий приказ был отдан 6 мая. В соответствии с ним набор людей, которые побывали в больницах с диагнозом "коронавирус", был приостановлен.
По словам Донована, прием в армию будет закрыт для тех, у кого на начальном этапе проверки на пригодность к службе будут обнаружены симптомы коронавируса или положительный результат на наличие вируса. Однако это ограничение будет действовать только до тех пор, пока эти кандидаты не излечатся.
Переболевшие коронавирусом будут на общих основаниях осмотрены врачами, не исключено, что некоторых из них попросят пройти дополнительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии долгосрочных последствий заболевания, добавил Донован.
На сегодня в рядах ВС США зарегистрировано чуть менее 9 тысяч случаев заражения COVID-19, скончалось от вызванных им осложнений два человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.