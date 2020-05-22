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2020-05-22T09:24
https://ria.ru/20200522/1571811946.html
Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите
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РИА Новости

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

01:21 22.05.2020 (обновлено: 09:24 22.05.2020)
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© AFP 2020 / Yuri GripasГлавное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© AFP 2020 / Yuri Gripas
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно пяти миллиардам долларов, говорится в сообщении фонда.
SDR (Special Drawing Rights) — искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ.
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"Новый SBA (резервный кредит. — Прим. ред.) с запрошенным доступом к 3,6 миллиарда SDR (эквивалентно пяти миллиардам долларов) нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19", — отметила главы команды переговорщиков со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар.
По ее словам, руководство фонда рассмотрит соглашение в ближайшие недели.
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"Не в пользу Украины". В Раде раскритиковали позицию Зеленского по МВФ
Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что Киев не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе финансирования stand-by на пять миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов без принятия закона о банковском регулировании.
Этот закон является одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ. Новая норма должна урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.
Рада 13 мая приняла законопроект на внеочередном заседании, документ поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Президент Владимир Зеленский подписал документ 21 мая. Новый закон, в частности, сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
Отделение ПриватБанка
Вчера, 19:29
"Антиколомойщина". Зеленский подписал закон о банковском регулировании
1819154420
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МВФУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Брать второй кредит чтобы расплатиться по первому это путь к успеху.
22 мая, 02:10
ТМТоварищ Мaузер
37170002
Как раз вчера про банковский сектор на Украине была статья. МВФ добивает укров окончательно. Что-то давно тут не видно полоумной с Окраины(забыл уже, как зовут), которая на все факты отвечала, что всё у них хорошо, и ВВП растёт(только с чего её спрашивал?), с экономикой полный порядок. Как такое возможно, когда люди из страны бегут, и встают, даже, очень крупные предприятия?
22 мая, 02:45
Elef 75
2540003
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