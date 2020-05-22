Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно пяти миллиардам долларов, говорится в сообщении фонда.

SDR (Special Drawing Rights) — искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ.

"Новый SBA (резервный кредит. — Прим. ред.) с запрошенным доступом к 3,6 миллиарда SDR (эквивалентно пяти миллиардам долларов) нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19", — отметила главы команды переговорщиков со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар.

По ее словам, руководство фонда рассмотрит соглашение в ближайшие недели.

Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что Киев не сможет продолжить переговоры с МВФ о программе финансирования stand-by на пять миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов без принятия закона о банковском регулировании.

Этот закон является одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ. Новая норма должна урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.